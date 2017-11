Le HC Bienne avait pourtant bien commencé

Les situations spéciales ont coûté cher au HC Bienne. Les Seelandais se sont inclinés 3-2 à Davos vendredi soir dans le championnat de National League de hockey sur glace. Les Biennois ont encaissé les deux premiers buts en infériorité numérique et le troisième en … supériorité numérique. Simon Rytz est venu d’Olten pour garder la cage du HCB à la place de Jonas Hiller laissé au repos.

Les débats s’annonçaient équilibrés entre deux formations qui venaient de perdre sept de leurs dix dernières rencontres. Ils l’ont été de bout en bout. Même si la partie n’a pas atteint des sommets, elle a tenu en haleine les 3'907 spectateurs de la Cathédrale davosienne. Et c’est même par un silence qu’a commencé le match. Le HC Bienne a pu ouvrir la marque dès la 5e minute par une frappe aussi lourde que précise de Mathias Joggi. La réaction grisonne s’est fait attendre, mais elle est arrivée. Les Davosiens ont égalisé à la 19e minute sur leur premier jeu de puissance par une subtile déviation de l’Américain Broc Little. Mais les Seelandais ont repris l’avantage seulement 41 secondes plus tard grâce à la vivacité de Julian Schmutz.

Le HC Bienne a ensuite été dominé jusqu’à la fin de la partie. Mais une domination grisonne qui n’était pas étouffante, ce qui a permis aux hommes de Mike McNamara de se créer quelques occasions. Malheureusement pour eux, plus aucun palet n’a fini sa course dans la cage gardée par Gilles Senn. Tout le contraire de la bande d’Arno Del Curto qui a encore profité d’un jeu de puissance (22e) et d’une infériorité numérique (27e) pour passer en tête et ne plus jamais lâcher son avantage.

Malgré ce nouvel échec, le HC Bienne reste accroché à sa 7e place du classement. Les Seelandais ont toujours trois points d’avance sur la barre. /jeb

Davos - Bienne 3-2 (1-2 2-0 0-0)

3’907 spectateurs. Arbitres: Eichmann/Hebeisen, Obwegeser/Wüst.

Buts: 5e Joggi (Dufner) 0-1. 19e Little (Nygren, Kousal/à 5 contre 4) 1-1. 20e Schmutz (Maurer, Fuchs) 1-2. 22e Walser (Dino Wieser, Marc Wieser/à 5 contre 4) 2-2. 27e Corvi (Nygren/à 4 contre 5!) 3-2.

Pénalités: 3 x 2' contre chaque équipe.

Davos: Senn; Du Bois, Jung; Nygren, Aeschlimann; Schneeberger, Paschoud; Barandun; Grossniklaus; Simion, Corvi, Ambühl; Marc Wieser, Kousal, Little; Kessler, Egli, Dino Wieser; Frehner, Walser, Eggenberger.

Bienne: Rytz; Dufner, Forster; Fey, Jecker; Steiner, Maurer; Kreis; Micflikier, Earl, Joggi; Pouliot, Fuchs, Rajala; Pedretti, Neuenschwander, Schmutz; Fabian Lüthi, Sutter, Wetzel.

Autres matches : Fribourg-Langnau 4-2. Lausanne-Zurich 2-5. Zoug-Ambri 4-2.

Classement: 1. Berne 20/46. 2. Lugano 20/41. 3. Zurich Lions 21/41. 4. Fribourg-Gottéron 22/41. 5. Zoug 22/37. 6. Davos 22/36. 7. Bienne 22/27. 8. Genève-Servette 21/25. 9. Lausanne 20/24. 10. Langnau Tigers 22/24. 11. Ambri-Piotta 22/23. 12. Kloten 20/16.