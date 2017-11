Le HC Bienne sait encore être conquérant

Le HC Bienne s’est réconcilié avec ses supporters. Les Seelandais ont effacé la mauvaise rencontre de mardi face à Zoug en s’imposant samedi soir contre Lugano 4-2 à la Tissot Arena. Tous les buts biennois de cette partie de National League de hockey sur glace ont été inscrits par des Canadiens : trois pour Jacob Micflikier et un pour Marc-Antoine Pouliot.

Les hommes de Mike McNamara se sont appliqués en défense dès la première seconde. Tout n’a pas été parfait, mais une réelle remise en question a été faite dans le vestiaire après les deux revers de la semaine contre Zoug et à Davos. Sur une des premières incursions en terre luganaise, Marc-Antoine Pouliot a trompé la vigilance du portier tessinois depuis l’arrière de la cage. On jouait alors la 9e minute et les Seelandais viraient en tête. Le score aurait même pu être plus important pour les Biennois si le défenseur Samuel Lofquist n’avait pas heurté la barre transversale sur la première sirène. Touché, Lugano a fait le forcing dès le retour des vestiaires. Il n’aura fallu que 21 secondes à Grégory Hofmann pour ramener les deux formations à égalité.

Robbie Earl expulsé

C’est un mal pour un bien qui a finalement permis au HC Bienne de lâcher les chevaux. L’Américain Robbie Earl a été renvoyé aux vestiaires à cause d’un coup de canne volontaire dans les parties intimes d’Alessandro Chiesa (33e). 16 secondes plus tard, Jacob Micflikier commençait son show en gagnant son face à face avec le gardien tessinois. Bienne reprenait donc les devants. Et juste avant la seconde pause, Samuel Lofquist continuait, lui, a tiré sur les montants.

Même si Lugano est revenu à 2-2 à la 48e minute, ce match ne pouvait pas échapper aux Seelandais. Poussés par un public reconquis, les hommes de Mike McNamara sont allés chercher le troisième but en supériorité numérique grâce à une subtile déviation de Jacob Micflikier, qui marquera encore une réussite dans la cage vide en toute fin de rencontre.

Grâce à ce succès, le HC Bienne possède désormais quatre points d’avance sur la barre, mais reste 7e du classement. /jeb

Bienne - Lugano 4-2 (1-0 1-1 2-1)

5'325 spectateurs. Arbitres: Müller/Wehrli, Altmann/Kaderli.

Buts: 9e Pouliot (Forster) 1-0. 21e Hofmann (Lapierre, Bürgler) 1-1. 33e Micflikier (Steiner) 2-1. 48e Walker (Romanenghi) 2-2. 51e Micflikier (Dufner, Fuchs/à 5 contre 4) 3-2. 59e Micflikier (Schmutz/cage vide) 4-2.

Pénalités: 3 x 2', 1 x 5' (Earl) + méconduite pour le match (Earl) contre Bienne; 4 x 2' contre Lugano.

Bienne: Hiller; Lofquist, Fey; Dufner, Forster; Maurer, Steiner; Jecker, Kreis; Pouliot, Earl, Nussbaumer; Schmutz, Fuchs, Micflikier; Pedretti, Neuenschwander, Lüthi; Petrig, Sutter, Wetzel.

Lugano: Merzlikins: Sanguinetti, Furrer; Ulmer, Vauclair; Chiesa, Wellinger; Riva; Fazzini, Lajunen, Klasen; Bürgler, Lapierre, Hofmann; Bertaggia, Cunti, Sannitz; Walker, Romanenghi, Morini; Reuille.

Autres rencontres : Ambri-Kloten 6-3. Berne-Fribourg 5-2. Langnau-Lausanne 3-5.

Classement: 1. Berne 21/49. 2. Zurich Lions 21/41. 3. Lugano 21/41. 4. Fribourg Gottéron 23/41. 5. Zoug 22/37. 6. Davos 22/36. 7. Bienne 23/30. 8. Lausanne 21/27. 9. Ambri-Piotta 23/26. 10. Genève-Servette 21/25. 11. Langnau Tigers 23/24. 12. Kloten 21/16.