Le HC Bienne terrasse le CP Berne

Quel match du HC Bienne! Les Seelandais ont éliminé le CP Berne de la Coupe de Suisse de hockey sur glace. Ils ont gagné 5-3 mardi soir à la Tissot Arena devant plus de 5'016 spectateurs. Les Biennois ont longtemps couru après le score. Mais ils ont fait la différence dans l'ultime période. Ils disputeront donc au mois de janvier les demi-finales de cette compétition. L'adversaire n'est pas encore connu.

La partie a débuté sur un gros rythme avec trois buts inscrits dans les cinq premières minutes de jeu. C’est d’abord le capitaine seelandais Mathieu Tschantré qui a ouvert le score sur la première incursion des Biennois dans le camp du CP Berne. Mais nonante secondes plus tard, l'autre capitaine Simon Moser a égalisé. Et c’est ensuite l’ex-Biennois Gaëtan Haas qui a donné une longueur d’avance aux joueurs de la capitale. Les débats se sont ensuite équilibrés et les deux équipes se sont créées quelques occasions, sans parvenir à mettre le puck au fond des filets.

Au début du deuxième tiers, Marco Pedretti est parvenu à égaliser un peu contre le cours du jeu après quatre minutes. Suite à une frappe de Marc-Antoine Pouliot, l’attaquant biennois a dévié subtilement le palet pour tromper le portier Pascal Caminada. Les hommes de Mike McNamara évoluaient alors en supériorité numérique depuis dix secondes seulement. Mais Gaëtan Haas a une nouvelle fois redonné un but d’avance à ses couleurs suite à une frappe de la ligne bleue, déviée dans son propre but par un joueur seelandais. Et à quatre minutes de la deuxième sirène, alors que les Ours étaient en supériorité numérique, Fabian Lüthi est allé inscrire son but sur une merveille de contre-attaque. Les Biennois recollaient une nouvelle fois au score.

Le dernier tiers s’annonçait alors indécis. Jacob Micflikier a permis aux Seelandais de reprendre l'avantage grâce à un service en or de Jason Fuchs. Ils ont commencé à croire en leurs chances, eux qui n'avaient pas encore battu l'ogre bernois cette saison. Les assauts des Ours ont alors été nombreux sur le but de Simon Rytz mais le portier, arrivé en fin de semaine passée, n'a pas flanché et il s'est montré intraitable sur sa ligne. Il a d'ailleurs reçu les acclamations du public à la fin du match. L'attaquant bernois Tristan Scherwey a même manqué un penalty à la 53e minute. Et à septante secondes de la fin de la rencontre, Marco Pedretti a inscrit le dernier but dans la cage vide. Une très belle performance d'équipe de la troupe de Mike McNamara qui peut espérer aller loin dans cette compétition. / tey

Le Télégramme

Bienne - Berne 5-3 (1-2 2-1 2-0)

5065 spectateurs. Arbitres: Eichmann/Vinnerborg, Borga/Kaderli.

Buts: 1re (0'58) Tschantré (Pouliot, Rajala) 1-0. 3e Moser (Kämpf) 1-1. 5e Haas (Raymond) 1-2. 24e Pedretti (Pouliot, Lofquist/à 5 contre 4) 2-2. 30e Haas 2-3. 36e Fabian Lüthi (Neuenschwander/à 4 contre 5!) 3-3. 44e Micflikier (Fuchs) 4-3. 59e Pedretti 5-3 (cage vide).

Pénalités: 4 x 2' contre Bienne, 4 x 2' contre Berne.

Bienne: Rytz; Lofquist, Fey; Dufner, Kreis; Hächler, Maurer; Jecker, Steiner; Tschantré, Pouliot, Rajala; Schmutz, Fuchs, Micflikier; Pedretti, Neuenschwander, Fabian Lüthi; Wüest, Sutter, Wetzel.

Berne: Caminada; Untersander, Blum; Andersson, Gerber; Kamerzin, Krueger; Burren; Kämpf, Arcobello, Moser; Bodenmann, Ebbett, Pyörälä; Raymond, Haas, Scherwey; Berger, Hischier, Randegger; Dario Meyer.

Notes: Bienne sans Joggi, Diem (blessés), Earl (suspendu) ni Forster (ménagé), Berne sans Noreau ni Rüfenacht (blessés). Scherwey manque un penalty (53e). Temps mort de Berne (59e). Berne sans gardien de 58'12 à 58'58 et dès 59'04.