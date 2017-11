Le HC Bienne joue à se faire peur mais finit par gagner

Le HC Bienne joue à se faire peur mais remporte trois points importants. Les Seelandais ont battu Kloten 3-2 à la Swiss Arena en National League de hockey sur glace. Tout n’a pas été simple pour des Biennois dominateurs dans le premiers tiers mais plus fébrile par la suite. Cette victoire permet au HCB de prendre quatre longueurs d’avance sur la barre.

Le premier tiers a été clairement pour le HC Bienne. Et les Seelandais ont été récompensés après moins de six minutes de jeu grâce à une superbe contre-attaque. Toni Rajala a récupéré le palet dans son propre camp pour finalement servir le jeune Valentin Nussbaumer sur un plateau. Le jeune attaquant s’est arrêté devant le gardien Dennis Saikkonen pour l’ajuster et le tromper facilement. Trois minutes plus tard et après trente secondes à évoluer en supériorité numérique, les Biennois ont doublé la mise grâce à Marco Pedretti. Il a profité d’une magnifique feinte de frappe de Kevin Fey pour se retrouver tout seul au deuxième poteau et terminer l’action.

La rencontre s’est ensuite équilibrée dans le deuxième tiers et ce sont les Aviateurs qui ont enfin réagi. Ils ont même évolué pendant plus d’une minute en double supériorité numérique mais les hommes de Martin Steinegger n’ont pas flanché. Et alors qu’ils pensaient rejoindre les vestiaires avec deux longueurs d’avance, les Seelandais ont encaissé leur premier but de la soirée à 23 secondes de la sirène. Patrick Von Gunten a profité d’un très bon travail du top scorer zurichois Denis Hollenstein pour relancer l’intérêt de la partie.

Dans l'ultime période, les Biennois se sont remis en selle pour créer à nouveau le danger sur le portier de Kloten et c'est à nouveau sur une très belle phase de jeu en supériorité numérique que le capitaine Mathieu Tschantré a redonné deux longueurs d'avance à ses couleurs. Mais à dix minutes du terme, Morris Trachsler a permis aux hommes de Kevin Schläpfer de revenir à un but. Le HC Bienne a même terminé la rencontre à 4 contre 6 durant plus d'une minute. Mais Kloten n'a pas réussi à se montrer réellement dangereux et ce sont donc les Seelandais qui repartent avec les trois points. /tey

Le télégramme

Kloten - Bienne 2-3 (0-2 1-0 1-1)

4837 spectateurs. Arbitres: Tscherrig/Vinnerborg, Borga/Schüpbach.

Buts: 6e Nussbaumer (Rajala) 0-1. 10e Pedretti (Fey, Pouliot/à 5 contre 4) 0-2. 40e (39:37) Von Gunten (Hollenstein, Praplan) 1-2. 46e Tschantré (Pedretti/à 5 contre 4) 1-3. 50e Trachsler 2-3.

Pénalités: 3 x 2' contre Kloten, 4 x 2' contre Bienne.

Kloten: Saikkonen; Von Gunten, Harlacher; Bäckman, Egli; Ramholt, Kellenberger; Brunner; Praplan, Santala, Hollenstein; Bozon, Trachsler, Sallinen; Grassi, Bieber, Marchon; Obrist, Schlagenhauf, Leone.

Bienne: Hiller; Lofquist, Maurer; Jecker, Forster; Kreis, Fey; Dufner; Montandon, Neuenschwander, Pedretti; Tschantré, Sutter, Wetzel; Nussbaumer, Pouliot, Rajala; Schmutz, Fuchs, Micflikier.

Notes: Kloten sans Boltshauser, Back, Lemm, Stoop, Weber ni Bircher; Bienne sans Fabian Lüthi, Joggi, Diem, Hächler ni Earl (blessés). Tirs sur les montants: 21e Bäckman. 59'02'' temps-mort de Kloten, qui évolue ensuite sans gardien.

Classement: 1. Berne 25/58. 2. Lugano 24/47. 3. Zurich Lions 26/47. 4. Fribourg Gottéron 26/44. 5. Zoug 25/42. 6. Davos 26/42. 7. Bienne 26/35. 8. Genève-Servette 25/31. 9. Langnau Tigers 26/31. 10. Lausanne 24/30. 11. Ambri-Piotta 26/30. 12. Kloten 25/19.