Le HCSI sur le fil

Le HC Saint-Imier poursuit sa série avec une 5e victoire de rang en 1re ligue. Les hockeyeurs imériens ont dominé Yverdon-les-Bains 4-3 après prolongation (1-2 2-1 0-0 1-0) samedi à la Patinoire d’Erguël. Le début de partie a été animé avec trois buts dans les 10 premières minutes. Gaëtan Struchen (8e) répondait à l’ouverture du score adverse, alors que les visiteurs reprenaient l’avantage deux minutes plus tard. Les Bats ont égalisé au retour du 1er thé par l’intermédiaire de Pascal Stengel (23e) et prenaient même une longueur d’avance à mi-match grâce à une réussite de Yoan Vallat. Les Vaudois revenaient à la marque en fin de tiers médian, avant une dernière période vierge de but. C’est finalement Fabien Kolly qui libérait le HCSI après 51’’ dans la prolongation. Au classement, les joueurs du Jura bernois restent ainsi sur le podium. /emu