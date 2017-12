Le HC Bienne reçu cinq sur cinq

Le HC Bienne a réalisé un nouveau coup d’éclat dans le championnat de National League de hockey sur glace. Les Seelandais ont battu les Lions de Zurich 5-2 vendredi soir à la Tissot Arena, signant au passage un cinquième succès de rang. L’intérimaire Martin Steinegger a ainsi poursuivi son sans-faute à la bande. Après Langnau, Kloten, Zoug et Berne, c’est donc le « Z » qui est tombé contre de valeureux Biennois.

Valeureux, car il a fallu un sacré morceau de bravoure pour décrocher cette victoire. En pleine campagne de Ligue des Champions, Zurich a en effet carburé très fort dans cette rencontre. Menés 2-0 à la 6e (buts magnifiques de Forster et Diem) après une entame canon d’un HC Bienne entreprenant et réaliste, les Lions ont enclenché la machine. Ils ont ainsi pu revenir à 2-1 avant la première sirène, puis à 2-2 à la mi-match. On a assisté, pour ainsi dire, à un cavalier seul des visiteurs. Mais en pleine confiance, le HCB n’a pas baissé sa garde. Il a pu s’appuyer sur un Jonas Hiller héroïque devant sa cage. Mieux, sur sa première action de la deuxième période, il a repris l’avantage grâce à Pouliot (quelle passe de Diem !).

Le HCB flaire le bon coup

Le « Z » a continué de mettre la pression, mais la troisième réussite seelandaise a quand même mis un grain de sable dans cette machine rôdée. Le HC Bienne a donc senti que le coup était jouable et il s’est livré à fond dans la troisième période. Misant sur l’attaque à outrance, les Lions ont quelque peu oublié de défendre. Les locaux se sont alors engouffrés dans la brèche et Maurer a pu inscrire le 4-2, son premier but de la saison. Zurich a tenté le tout pour le tout en sortant son gardien à plus de deux minutes de la sirène finale. En vain. Dans la cage vide, Micflikier a assis le succès biennois dans une Tissot Arena ivre de joie.

Le HCB a donc été reçu cinq sur cinq vendredi. Et pourquoi pas réaliser la passe de six ce samedi à Davos (match à suivre en direct sur RJB à 19h45) ? / rch

Le télégramme

Bienne-Zurich 5-2 (2-1 ; 1-1 ; 2-0)

Bienne: Hiller; Lofquist, Maurer; Dufner, Steiner; Forster, Jecker; Fey, Kreis; Pedretti, Neuenschwander, Schmutz; Joggi, Fabian Sutter, Wetzel; Diem, Pouliot, Rajala; Micflikier, Fuchs, Tschantré.

Zurich Lions: Schlegel; Dave Sutter, Geering; Karrer, Seger; Guerra, Phil Baltisberger; Wick, Korpikoski, Chris Baltisberger; Pettersson, Sjögren, Pestoni; Künzle, Schäppi, Herzog; Kenins, Prassl, Miranda.

Buts : 1’51’’ Forster (Jecker) 1-0. 5’17’’ Diem (Pouliot, Kreis) 2-0. 18‘44‘‘ Herzog (Sjögren, Guerra) 2-1. 31‘51‘‘ Geering (Schäppi, Kenins) 2-2. 34‘50‘‘ Pouliot (Diem) 3-2. 46‘36‘‘ Maurer 4-2 (Wetzel, Diem). 59‘02‘‘ Micflikier (Tschantré, Pouliot) 5-2 (à 5 contre 6, dans la cage vide).

Notes: Tissot Arena, 4‘759 spectateurs. Arbitres: MM. Müller, Wehrli/Kovacs, Stuber. Pénalités : 5x2’ contre Bienne et 2x2’ contre Zurich. Bienne sans Earl, Nussbaumer (blessés), F. Lüthi (convalescent), Hächler (surnuméraire) et V. Lüthi (avec Ajoie). Zurich sans Blindenbacher, Nilsson, Shore, Klein, Suter, Marti et Flüeler (tous blessés). Temps mort demandé par Bienne (29’36’’) et par Zurich (57’42’’). Le gardien zurichois Schlegel sort de sa cage (de 57’42’’ à 59’02’’).

Autres résultats: Lugano - Lausanne 3-5 . Fribourg-Gottéron - Davos 3-4. Berne - Genève-Servette 3-4 ap. Ambrì-Piotta - Zoug 1-3.

Classement: 1. Berne 28 matches/61 points. 2. Lugano 27/53. 3. Zurich Lions 29/49. 4. Davos 29/47. 5. Fribourg-Gottéron 29/46. 6. Zoug 27/45. 7. Bienne 29/43. 8. Lausanne 28/39. 9. Genève-Servette 29/39. 10. Langnau Tigers 28/34. 11. Ambri-Piotta 29/33. 12. Kloten 28/21.