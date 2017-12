Antti Törmänen « espère avoir du succès » au HC Bienne

« J’espère pouvoir aider le HC Bienne à atteindre ses objectifs ». Antti Törmänen n’a pas tiré la couverture à lui lors de sa présentation à la presse. Elle s’est tenue lundi à 12h30 à la Tissot Arena. Le Finlandais de 47 ans est le nouvel entraîneur du club biennois de hockey sur glace. Il a signé un contrat d’un an et demi. « On veut travailler sur le long terme », se justifie Daniel Villard. Le manager du HCB est persuadé d’avoir déniché l’oiseau rare, même s’il aurait bien aimé le présenter plus rapidement. « L’arrivée du nouvel entraîneur était prévue la semaine dernière, mais nous n’avions pas encore la bonne solution ». C’est désormais chose faite et plutôt bien faite selon Daniel Villard : « C’est un entraîneur moderne. On veut jouer un système offensif avec des émotions positives et des buts. On ne veut pas produire un jeu défensif qui n’est pas agréable à voir pour les spectateurs ».

Antti Törmänen s’est dit heureux de retrouver de l’embauche en Suisse. Il avait dirigé le CP Berne d’octobre 2011 à novembre 2013, décrochant un titre de champion de Suisse au printemps 2013. Au HC Bienne, l’objectif sera de qualifier l’équipe pour les play-off. « J’espère avoir du succès dans ce club », a lâché le Finlandais. Il a avoué que son envie était de retrouver le championnat de Suisse la saison prochaine. « L’offre du HC Bienne était donc une belle opportunité pour moi », a précisé Antti Törmänen.