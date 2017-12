Débuts réussis pour Antti Törmänen

Antti Törmänen a entamé de la plus belles des manières son mandat d’entraîneur à la tête du HC Bienne. Les hockeyeurs seelandais ont battu le Lausanne HC 4-1 mardi soir à la Tissot Arena, signant leur sixième victoire en sept matches dans le championnat de National League. Ce succès amplement mérité donne au HCB une bouffée d’air au classement. Septième, il compte désormais six points d’avance sur la barre.

Auteur d’une entrée en matière tonitruante, Bienne s’est placé sur orbite après 128 secondes de jeu déjà, grâce à Neuenschwander. Dans la réaction, le LHC a tardé à trouver son rythme. Les débats se sont toutefois équilibrés jusqu’à la fin de la première période, mais les locaux ont su se montrer sereins pour préserver leur unité d’avance.

Folle mi-match

La situation s’est véritablement décantée en l’espace de trois minutes à la mi-match. Earl (solo en force) et Kreis (tir puissant de la ligne bleue) ont inscrit deux nouveaux buts pour leurs couleurs en 66 secondes. Euphoriques, les Seelandais ont toutefois légèrement baissé leur garde, permettant à Jeffrey de ramener le score à 3-1, 59 secondes après le 3-0 du défenseur biennois. Ce but n’a pas déstabilisé les hommes d’Antti Törmänen pour autant. Solide et solidaire dans tous les compartiments, le HCB a tenu la distance avec aisance. Il a finalement assis sa victoire dans le dernier tiers, à quatre contre cinq ! Profitant les d’une relance catastrophique des Vaudois, Neuenschwander y est allé de son doublé en nettoyant la lucarne de Zurkirchen. La messe était dite.

Séduisant, le HC Bienne a donc livré la marchandise sans qu’il n’y ait rien à redire. Il aura l’occasion d’engranger de nouveaux précieux points samedi et dimanche face à Kloten et Ambrì-Piotta, deux équipes moins bien classées. /rch

Au terme de la rencontre, le nouvel entraîneur biennois Antti Törmänen nous a fait part de son sentiment après ce premier succès :