Le HC Bienne solide et souverain

Le HC Bienne apprend de ses erreurs. Il l’a prouvé dimanche à la Tissot Arena. Battu la veille sur la glace de la lanterne rouge Kloten, le HCB a présenté un autre visage pour dominer Ambri 5-1 en National League de hockey sur glace. Les Seelandais signent ainsi une 4e victoire de rang à domicile. Ils prennent surtout cinq longueurs d’avance sur la barre. Toujours 6es, ils se rapprochent même à deux points du 3e rang.

Un départ canon

La troupe d’Antti Törmänen n’a pas tardé à imprimer son rythme dans ce match. Elle a d'emblée pris la possession du puck, faisant vivre un calvaire aux Tessinois en début de match. La mainmise seelandaise s’est concrétisée dès la 6e minute de jeu sur une rupture de Beat Forster. Le défenseur a pu loger la rondelle au fond des filets adverses pour parfaitement lancer le HCB. C’est ensuite Toni Rajala qui a permis au collectif biennois de se détacher en fin de période. Le Finlandais a signé un doublé en 2’30’’ (17e 2-1, 19e 3-1).

L’absence biennoise

Mais entre ces réussites, le HC Bienne a souffert. Alors qu’il livrait un début de match parfait, il a soudain arrêté de patiner, laissant Ambri se réveiller. La formation tessinoise a connu sa meilleure période du match, s’est peu à peu installée dans le camp seelandais et a fini par égaliser. Ce but a donné un coup de fouet au HCB.

Bienne n’a plus cédé son avantage dans ce match. Appliqués, travailleurs, disciplinés et combatifs, les Seelandais se sont montrés bien supérieurs à leurs adversaires dimanche. Ils ont, en plus, offert quelques actions de classe à leur public, à l’image du 3-1 de Rajala sur un service en or de Marc-Antoine Pouliot. Le HC Bienne a donc bien réagi après sa défaite de samedi. Malgré tout, il reste sous la menace de la barre. Ce championnat est décidément des plus serrés, puisque Bienne ne pointe qu’à deux points de la 3e place. /msc