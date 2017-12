Un joyeux HC Bienne pour fêter Noël

C’est certainement le plus beau des cadeaux que le HC Bienne s’est offert samedi soir. Le collectif seelandais est allé battre Lugano 4-3 au Tessin lors de la 35e journée de National League. Les hockeyeurs biennois ont souffert dans le dernier tiers sans jamais craquer. Ils bouclent l’année sur une série de neuf victoires en onze matches. 5e, le HCB compte surtout désormais dix points d’avance sur la barre. Plus anecdotique, il ne pointe qu’à trois unités de la 2e place.

Le capitaine montre la voie à suivre

Malmené en début de partie, la formation d’Antti Törmänen a su faire le dos rond. Elle a attendu la 6e minute de jeu pour adresser un premier tir sur la cage luganaise. Dès lors, le jeu du HC Bienne s’est mis en place. Et les visiteurs ont même pu ouvrir la marque grâce à Tschantré à la 10e. Une action pleine d’opportunisme qui a vu Rajala trouver la transversale tessinoise avant de pouvoir servir son capitaine. Ce but a donné confiance au HCB. Il a patiné avec détermination et surtout une incroyable sérénité. Comme si rien ne pouvait lui arriver.

Un deuxième tiers plein de maîtrise

Même l’égalisation de Lugano au début de la deuxième période n’a pas bouleversé l’équipe seelandaise, pas plus que le jeu physique soudainement adopté par les Tessinois. Au contraire, Bienne a su ne pas répliquer et s’est focalisé sur son jeu. Bien lui en a pris puisque le HCB a pu marquer trois fois en 5’36’’, dont un doublé de Micflikier en 2’18’’. 4-1 après deux périodes, le pactole tendait les bras aux visiteurs.

La furia luganaise

Mais Bienne a dû se retrousser les manches dans un dernier tiers largement dominé par le HCL. Les Luganais ont rapidement réduit l’écart (42e) avant de revenir sur les talons des Seelandais à dix minutes du terme de la partie. Le collectif biennois et le sens du sacrifice ont fait le reste et le HCB a pu mettre fin à une série de cinq défaites de rang à la Resega. Il ne s’était plus imposé sur la glace de Lugano depuis septembre 2015.

1'000 matches pour Fabian Sutter

Le HC Bienne passera donc les fêtes de fin d’année avec le sourire aux lèvres. Fabian Sutter s’est même offert un autre cadeau samedi. L’attaquant seelandais a disputé son 1’000e match dans l’élite du hockey suisse. /msc