Le HC Bienne s'arrête en demi-finale

Le HC Bienne y a cru mais n’y est pas parvenu. Il s’est incliné 4-2 (3-1 0-1 1-0) face à Davos jeudi soir en demi-finale de Coupe de Suisse de hockey sur glace. Les Biennois ont surtout raté leur premier tiers où ils ont encaissé trois buts. Ils ont surtout été empruntés dans la relance par des Davosiens très bien en place et très frais malgré les nombreux matches joués ces derniers jours. Les Grisons joueront donc la finale face à Rapperswil.

En première période, ce sont les hommes d’Antti Törmänen qui se sont montrés les plus dangereux en tirant à plusieurs reprises sur le portier grison. Mais ils n’ont pas réussi à trouver la faille. Et les Seelandais ont fini par regretter ces premières occasions galvaudées. C’est Marc Wieser qui a ouvert le score pour le HCD. Mais cinq minutes plus tard, Marco Pedretti est parvenu à égaliser suite à une frappe repoussée par le gardien van Pottelberghe. Le Jurassien a glissé le palet entre les jambes pour remettre les compteurs à zéro. Mais moins de trois minutes plus tard, Robert Kousal a profité d’une nouvelle erreur de la défense seelandaise pour redonner une longueur d’avance à ses couleurs. Un but marqué alors que le HCB était en supériorité numérique. Et c’est finalement Broc Little qui a doublé l’avantage des Grisons à quelques minutes de la première sirène.

Une domination stérile

Les Biennois n’avaient donc pas d’autres choix que de réagir dans le deuxième tiers. Jonas Hiller a laissé sa place à Elien Paupe. L'Appenzellois a peut-être été touché lors d'une action du début de match. Les Seelandais ont alors tous mis la main à la pâte et ont largement dominé durant les vingt minutes intermédiaires. Mais malgré les multiples assauts du HCB, l’équipe davosienne s’est montrée particulièrement à son affaire. Mais en supériorité numérique, Toni Rajala s’est infiltré dans l’axe de la défense pour réduire le score d’une grosse frappe, déviée par l’intérieur du poteau. La rencontre était donc relancée pour le HC Bienne. Et à dix secondes du terme de la période, Dominik Diem a même trouvé le poteau.

Les Biennois ont alors attaqué la dernière période pied au plancher. Ils n'ont toutefois pas eu la même réussite que ces derniers temps. Ils ont buté sur une défense grisonne toujours solide. Et c'est en supériorité numérique les Davosiens ont repris deux longueurs d'avance pour empêcher tout suspense. Robert Kousal a profité d'un puck mal dégagé pour ajuster la lucarne d'Elien Paupe, battu pour la première fois de la soirée. La magie de la coupe n'aura pas opéré devant les 6003 spectateurs, le HC Bienne s'arrête donc à un pas d'une finale de rêve. Il s'agira de la première finale dans cette compétition pour le HCD. /tey

Le télégramme

Bienne - Davos 2-4 (1-3 1-0 0-1)

6003 spectateurs. Arbitres: Massy/Mollard, Abegglen/Kaderli.

Buts: 5e Marc Wieser (Kousal/à 5 contre 4) 0-1. 10e Pedretti (Rajala) 1-1. 12e Kousal (Little/à 4 contre 5!) 1-2. 18e Little (Heldner) 1-3. 35e Rajala (Kreis/à 5 contre 4) 2-3. 52e Kousal (Simion, Marc Wieser/à 5 contre 4) 2-4.

Pénalités: 4 x 2' contre Bienne, 6 x 2' contre Davos.

Bienne: Hiller (21e Paupe); Jecker, Forster; Fey, Kreis; Maurer, Steiner; Dufner; Pedretti, Pouliot, Rajala; Micflikier, Diem, Earl; Lüthi, Neuenschwander, Schmutz; Tschantré, Sutter, Wetzel.

Davos: Van Pottelberghe; Forrer, Du Bois; Nygren, Grossniklaus; Schneeberger, Paschoud; Heldner, Jung; Sciaroni, Corvi, Ambühl; Marc Wieser, Kousal, Little; Kessler, Buck, Dino Wieser; Simion, Walser, Portmann.

Notes: Bienne sans Lofquist, Fuchs (blessés), Joggi (malade) ni Nussbaumer (Suisse M20), Davos sans Lindgren, Rödin, Jörg, Kindschi, Egli (blessés), Johansson (surnuméraire), Barandun ni Eggenberger (Suisse M20). Tir sur le poteau de Diem (40e). Bienne sans gardien de 56'29 à 56'55. Temps mort de Bienne (59'20).