Mike Künzle au HC Bienne dès la saison prochaine

Le HC Bienne densifie son attaque en vue de la saison prochaine. Le club seelandais annonce ce vendredi la signature de Mike Künzle, actuellement joueur des ZSC Lions, pour les deux prochaines années. Cet ailier de 24 ans (193 cm, 95 kg) est passé par le club ferme des GCK Lions avant de faire ses débuts au plus haut niveau en 2013. « Mike Künzle est un ailier physiquement robuste qui lance de la droite. Ses capacités vont ouvrir de bonnes perspectives à notre jeu offensif. Mike a volontairement choisi de relever un nouveau défi afin d’exploiter de façon plus efficace encore son énorme potentiel », commente le directeur sportif du HC Bienne Martin Steinegger via un communiqué. Cette saison, l’attaquant zurichois a disputé 34 matches et a inscrit 7 buts et distribué 8 assists. /jpi