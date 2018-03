Crispé, le HC Bienne se laisse surprendre

L’avantage de la glace n’est déjà plus seelandais. Le HC Bienne l’a perdu samedi soir en s’inclinant face à Davos 5-2 à la Tissot Arena. Le collectif d’Antti Törmänen entame ainsi ses play-off de National League de hockey sur glace par une défaite. Il se retrouve d’entrée mené par la formation grisonne 1-0 dans ce quart de finale au meilleur des sept matches. Pourtant, c’est bien Bienne qui a signé l’envol parfait avant de subir le réveil davosien.

Le départ canon

Bien dans ses patins, sûr de ses forces et serein défensivement, le HC Bienne a livré un début de match de toute beauté. Un tir sur le poteau de Lofquist après 43’’ a lancé les hostilités. Et comme un fruit mur, l’ouverture du score est tombée de la canne de Mathias Joggi, bien servi par un déboulé de Toni Rajala (6e). Le HCB ne s’est pas arrêté en si bon chemin, il a doublé la mise 90’’ plus tard. Cette fois-ci, c’est Dominik Diem qui a fait le travail pour placer Fabian Lüthi en orbite pour le 2-0 (7e). La Tissot Arena se disait alors que le premier point allait être empoché avec brio par l’équipe seelandaise.

Un temps-mort et tout repart

C’était sans compter sur Arno Del Curto. L’entraîneur grison a immédiatement pris son temps-mort pour remobiliser ses troupes. Et ça a payé. Davos est peu à peu revenu dans le match, alors que Bienne s’est étrangement crispé. Résultat, une mauvaise relance plein axe a offert aux visiteurs un premier but (24e), puis une erreur de Jonas Hiller a permis au HCD d’égaliser (27e). Porté par ce revirement, Davos a bouclé le deuxième tiers en tête grâce à Corvi (31e).

Davos profite d’une supériorité numérique

Et alors que le HC Bienne retrouvait des couleurs et parvenait à se montrer à nouveau dangereux sur la cage adverse, Samuel Kreis a écopé d’une pénalité largement évitable. Les Davosiens n’ont pas laissé filer l’occasion et ont pris le large à la 45e. Ils ont enfoncé le clou trois minutes plus tard.

Si flamboyant en saison régulière, le HCB a raté son premier match dans ces play-off. Il a commis trop d’erreurs individuelles pour prétendre à la victoire. En face, Davos a su laisser passer l’orage avant de répliquer. /msc