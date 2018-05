Damien Brunner au HC Bienne

Les réactions :

Martin Steinegger, directeur sportif:

Damien fait preuve d’une forte présence sur la glace. Avec ses qualités techniques et de patinage, il est une source de danger permanente pour les défenseurs adverses.

Thomas Roost, responsable du scouting:

Damien Brunner fait partie d’une catégorie rare parmi les Suisses de hockeyeur doté d’excellentes mains, très dangereux dans des situations à 1c1. Bien qu’il soit un joueur tout en finesse capable, en pleine vitesse, de contrôler la rondelle et de créer des occasions de but, il n’hésite pas à se placer devant la cage adverse et de choisir la voie directe vers le but. En NHL également, Brunner a eu de très bonnes statistiques (Advanced Stats) – surtout à Détroit – et il a souvent été aligné, même en NHL, comme «Pointman» en power-play. Damien Brunner est imprévisible, c’est un talent en mouvement, un esprit libre à l’offensive, un gars intéressant doté d’une bonne conscience personnelle, drôle mais aussi critique envers lui-même.