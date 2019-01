Janis Moser et Ramon Tanner en « chocolat »

L’équipe de Suisse des moins de 20 ans ne signe pas d’exploit. Elle a dû se contenter de la 4e place au Championnat du monde de hockey sur glace. Les jeunes Helvètes ont perdu 5-2 contre la Russie dans la nuit de samedi à dimanche en petite finale, à Vancouver. La Suisse peut regretter un certain manque de réalisme offensif dans cette rencontre. Menée 2-0 après un quart d’heure de jeu, elle a su revenir grâce à un but du Jurassien Valentin Nussbaumer, ancien joueur du HC Bienne. Les Russes ont ensuite marqué le 3-1, mais c’est Yannick Brüschweiler, l’attaquant des GCK Lions, qui a permis à la Suisse d’y croire encore. Las, la Russie a marqué le 4-2 à la 47e minute de jeu, avant d'inscrire le 5-2 dans la cage vide, à 4 contre 6. Le défenseur du HC Bienne, Janis Moser, et l’attaquant seelandais Ramon Tanner ont disputé ce duel avec le maillot de l’équipe nationale, sans toutefois inscrire de point. La Suisse rentre donc du Canada avec quelques regrets, même s’il faut retenir le joli parcours helvétique dans ce tournoi et notamment la victoire retentissante 2-0 contre la Suède en quart de finale. C'est la Finlande, tombeuse de la Suisse dans le dernier carré, qui a remporté le tournoi. Elle a battu en finale les Etats-Unis 3-2. /mle