Succès net pour le HC Bienne

Une vraie performance d'équipe pour le HC Bienne. L'équipe seelandaise s'est imposé 3-0 (0-0 1-0 2-0) samedi soir à la Tissot Arena face à Ambri-Piotta. Elle a su rebondir après trois défaites de rang et surtout après n'avoir marqué qu'un seul but lors des trois dernières rencontres. Les hommes d'Antti Törmänen ont répondu avec la manière. Le HCB conforte sa troisième place de National League.

Solidité défensive et efficacité offensive

L’équipe biennoise a été la plus entreprenante durant les deux premières périodes. C’est elle qui s’est créée les meilleures occasions mais sa domination est restée longtemps stérile. En face, l’équipe d’Ambri-Piotta aurait pu profiter des quelques situations spéciales dont elle a bénéficié, mais son attaque, pour une fois, s’est montré peu inspirée, ou pas suffisamment précise pour inquiéter les Seelandais. Et lors des rares assauts tessinois, ces derniers sont tombés sur un Jonas Hiller des grands soirs, auteur notamment d’une triple parade en quelques secondes à la mi-match. Puis, la délivrance est venue de la recrue phare des Seelandais l’été passé. Samuel Kreis a vu Damien Brunner partir très rapidement depuis le côté droit, l’a servi très adroitement et l’attaquant biennois a débordé le dernier rempart tessinois Daniel Manzato pour enfin ouvrir le score. Une réussite méritée et qui a provoqué un regain de confiance pour les joueurs biennois qui ont continué sur leur lancée. Ils ont assiégé le camp des joueurs de Luca Cereda avec brio.

Et dans le dernier tiers, les Biennois ne se sont pas arrêtés en si bon chemin et ont continué de travailler en équipe, avec notamment un Robbie Earl très aggressif dans le bon sens du terme. Dominik Diem est parvenu à donner deux longueurs d'avance à son équipe suite à un très bon travail d'Hügli. Il s'agit du premier but de la saison pour le futur Zürichois. Et Toni Rajala, avec un assist de Diem (son 17e de la saison!), a parachevé l'oeuvre biennoise en nettoyant la lucarne de Manzato dans l'ultime minute du match. Bienne n'a fait aucune erreur dans cette rencontre, s'est montré patient et a été logiquement récompensé pour son travail d'équipe. /tey