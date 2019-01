Le HC Bienne engage un nouveau gardien

Le HC Bienne a trouvé une nouvelle doublure à Jonas Hiller. Le club de National League de hockey sur glace annonce mardi l’engagement de Dennis Saikkonen. Le gardien à la double nationalité suisse et finlandaise a signé un contrat jusqu’à la fin de la saison et arrivera à la Tissot Arena jeudi. Il jouait jusqu’à présent en deuxième division finlandaise avec le club de l'IPK, après avoir évolué avec Kloten et Fribourg.

Le HC Bienne réagit ainsi à la blessure de son portier numéro 2 Elien Paupe. Le Jurassien souffre de la hanche et doit subir une intervention arthroscopique. Il sera indisponible durant environ trois mois et sa saison est donc terminée. /comm-emu