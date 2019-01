Le HC Bienne reste muet dans le derby

La loi a été respectée à la PostFinance Arena. Le HC Bienne s’est incliné 3-0 (1-0 1-0 1-0) face au CP Berne. Dans ce derby bernois de National League de hockey sur glace, les Seelandais ont souvent patiné derrière le puck et rarement avec. Le HCB est 6e mais la barre reste à six longueurs des Biennois.

Durant cette partie, les hommes d’Antti Törmänen n’ont pas semblé être en mesure de rivaliser avec les locaux. Ils n’ont que rarement pu se montrer dangereux. Ils n’ont pas non plus su profiter des situations spéciales et, a contrario, ont été punis pour leur indiscipline. Durant la première période, ce sont les Ours qui ont été les plus dangereux, avec notamment un pressing exercé très haut dans le camp des Seelandais. Ces derniers ont alors éprouvé énormément de difficultés pour ressortir de leur propre camp. Ils ont été punis après un quart de jeu suite à une frappe de Blum dans la lucarne du portier biennois Dennis Saikkonen, dont c’était le premier match avec ses nouvelles couleurs.

Dans la deuxième période, la rencontre n’a pas atteint des sommets et les hommes de Kari Jalonen ont été patients pour marquer le deuxième but. Le CP Berne semble avoir encore suffisamment de ressources pour aller loin dans cette saison. Les locaux ont profité d’une pénalité adressée à Damien Brunner pour doubler la mise. Calle Andersson a frappé lourdement avec l’intention d’obtenir une déviation d’un coéquipier. Il a obtenu celle de Matthias Bieber, avec un puck qui a pris Saikkonen à contre-pied. Le break était fait, et c’était probablement le plus dur.

Dans le dernier tiers, les Ours sont entrés en mode gestion et ont continué d’imposer leur propre rythme. Ils ont marqué le troisième par Daniele Grassi. L’équipe bernoise a montré durant le dernier tiers sa supériorité et sa maitrise, sans pour autant que le HC Bienne ne fasse un mauvais match. Mais l’adversaire du soir était tout simplement trop fort. /tey