Le HC Bienne peine, mais finit par s'imposer

Le HC Bienne s'est imposé samedi 4-1 face à Rapperswil lors de la 40e journée de National League de hockey sur glace. Ce succès permet au HCB de remonter au 3e rang du classement.

Si la victoire seelandaise ne souffre d'aucune contestation, elle a mis très long à se dessiner. Les hommes d'Antti Törmänen ont en effet largement dominé la rencontre, se créant de nombreuses occasions et shootant deux fois plus au goal que leurs adversaires (12 tirs à 6 au premier tiers-temps, 13-6 au deuxième). Ils se sont cependant longtemps heurtés au dernier rempart st.gallois, Melvin Nyffeler, très bon. Et le scénario bien connu se réalisa ; lorsqu'une équipe domine sans réussir à marquer, elle finit bien souvent par prendre un but. Celui-ci tomba à la 35e de la canne du Canadien Clarke.

Heureusement, la réaction biennoise ne s'est pas fait attendre, Rajala trompant enfin la vigilance de Nyffeler deux minutes plus tard, le top scoreur profitant d'un shoot dévié de Beat Forster.

La patience et les efforts biennois ont quand même finit par être récompensé au troisième tiers-temps. Hügli d'abord (du patin) puis Künzle (en solo) inscrivent deux buts en l'espace de 66 secondes. Rappi ne s'en relèvera pas ! Les St-Gallois ont quand même tenté le tout pour le tout sortant Nyffeler en fin de match. Une tentative soldée par le 4-1 de Pouliot dans la cage vide. /yfr