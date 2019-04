Le HC Bienne devra disputer un acte VII

Le HC Bienne doit encore patienter. Le club de hockey sur glace seelandais a été battu, samedi soir à la Tissot Arena, par Berne 1-0 dans l’acte VI des demi-finales des play-off de National League. À cause de cette défaite, le HCB devra disputer, mardi dans la capitale, un acte VII pour pouvoir rallier la finale.





Le froid réalisme des Ours

Dans une Tissot Arena à guichets fermés, les hommes d’Antti Törmänen ont entamé la rencontre le couteau entre les dents. En effet, ils ont rapidement mis la défense bernoise sous pression, mais le verrou des joueurs de la capitale a tenu bon. Le coach des Ours, Kari Jalonen, avait demandé à ses joueurs de se montrer réalistes devant la cage de Jonas Hiller et ces derniers ont parfaitement appliqué les consignes. Effectivement, Ramon Untersander a pu ouvrir le score après huit minutes de jeu sur une des premières actions bernoises. Berne a alors fermé le jeu pour conserver son avance jusqu’à la première sirène.





Bienne n’a pas trouvé la faille

Pendant les 40 dernières minutes, le HC Bienne a tout tenté pour faire trembler les filets de Leonardo Genoni, mais les « rouge et jaune » ont manqué de précision et de tranchant devant le filet adverse. Au fur et à mesure que les minutes s’égrenaient, les Ours ont pris l’ascendant sur les Seelandais et ont su museler les « snipers » du HCB. Malgré une dernière minute complètement folle à six contre cinq, les hommes d’Antti Törmänen n’ont pas su renverser la tendance et ont donc laissé filer leurs voisins cantonaux vers la victoire.

Le HC Bienne a manqué l’occasion de terminer cette demi-finale devant son public et voit du même coup Berne revenir à 3-3 dans la série. Grâce à ce succès, les Ours s’offrent le droit de disputer un acte VII mardi dans leur PostFinance Arena. Les Seelandais ont les armes pour éliminer les Bernois, mais il faudra se montrer plus adroit devant la cage bernoise pour s’offrir le droit de défier Zoug en finale. /dpi