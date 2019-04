Pas de Mondiaux pour Jason Fuchs

Trois joueurs du HC Bienne peuvent encore espérer porter le maillot de l’équipe de Suisse de hockey sur glace durant les championnats du monde. Les défenseurs Samuel Kreis et Janis Moser ainsi que l’attaquant Damien Riat figure dans la sélection de Patrick Fischer pour les deux derniers matches de préparation. La liste a été dévoilée dimanche après-midi. Cette sélection ne comprend plus l’attaquant Jason Fuchs. Il a été écarté, comme Gauthier Descloux, Christian Marti, Yannick Rathgeb et Samuel Walser. A l’inverse, Patrick Fischer a appelé le gardien Leonardo Genoni, les défenseurs Roman Josi, Yannick Weber et Raphael Diaz ainsi que les attaquants Gaëtan Haas, Tristan Scherwey, Simon Moser et Lino Martschini.

La Suisse va terminer sa préparation avec deux matches face à la Lettonie. Ce sera vendredi à Herisau et samedi à Weinfelden. Elle entamera ensuite les championnats du monde en Slovaquie le samedi 11 mai à Bratislava face à l’Italie. /msc