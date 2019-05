Egli s’en va, Rathgeb arrive

Le HC Bienne annonce ce lundi un joli coup sur le marché des transferts. Le club seelandais de National League a enrôlé le défenseur international suisse Yannick Rathgeb, 23 ans, qui évoluait la saison dernière en AHL avec les Sound Tigers de Bridgeport, club affilié aux New York Islanders. L’aventure américaine n’aura donc duré qu’une saison pour l’ancien défenseur de Fribourg-Gottéron (2015-2018). Formé à Langenthal, il n’a disputé l’an dernier que 32 matches pour 4 buts et 5 assists. « Yannick Rathgeb est un défenseur d’instinct doué de capacités offensives exceptionnelles qui sont mises en valeur surtout en power-play. Il possède un tir puissant et précis et sait bien distinguer les lignes de passes possibles. Sa mentalité de gagneur est communicative », s’est réjoui le manager général du HCB Martin Steinegger.

Après avoir disparu progressivement des écrans radars en cours de saison, Dominik Egli s’est, lui, engagé avec Rapperswil après avoir résilié son contrat ce lundi. « Le défenseur Dominik Egli a manifesté le désir de tenter sa chance dans un autre club pour la saison prochaine », explique laconiquement le HC Bienne dans un communiqué. Homme de base de la défense seelandaise en début de saison dernière (23 matches, 1 but, 4 assists), il avait ensuite été prêté à Kloten en Swiss League et n’était pas réapparu dans l’effectif en play-off. /jpi