« Jérôme Bonnet est venu comme une surprise »

C’est la cerise sur le gâteau du marché des transferts du HC St-Imier. Le club de 1re ligue pourra compter sur les services de Jérôme Bonnet la saison prochaine. Il l’a annoncé dans la nuit de dimanche à lundi. Le hockeyeur de 31 ans avait pourtant l’opportunité de poursuivre sa carrière en Swiss League, lui qui vient de passer sept saisons dans les rangs du HC La Chaux-de-Fonds. « Mais il veut finaliser des études et cette division devenait trop contraignante pour lui », détaille l’entraîneur des Bats. Michaël Neininger n’est d’ailleurs pas étranger à l’arrivée de l’attaquant vaudois à la Clientis Arena. Les deux hommes ont vécu quatre saisons ensemble dans le vestiaire chaux-de-fonnier, de 2012 à 2016.



Michaël Neininger ne cache pas que ce transfert est un peu comme un cadeau tombé du ciel pour le HCSI. « On commençait à devenir court sur les idées de joueurs potentiellement engageables et Jérôme est venu comme une surprise. Le transfert s’est fait assez rapidement ». L’entraîneur imérien attend beaucoup de son nouvel élément. « Ça va être un joueur d’impact sur la glace et dans le vestiaire. Il va nous être utile pour donner des conseils, ça va booster le groupe », prévoit-il. De quoi donner de nouvelles ambitions au HC St-Imier ? « On n’a pas d’ambition fixe, mais j’ai toujours dit que je voulais faire progresser cette équipe », répond Michaël Neininger. /msc