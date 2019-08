Une co-présidence au HC Bienne

« Ce n’est pas seulement nouveau à Bienne, c’est nouveau pour le hockey suisse ». C’est ainsi que Patrick Stalder a présenté le changement d’organisation du HC Bienne lundi après-midi. Une co-présidence est mise en place à la tête du club « rouge et jaune ». La vice-présidente Stéphanie Mérillat rejoint Patrick Stalder aux commandes des hockeyeurs de National League. « C’est une évolution, pas une révolution », clame-t-elle d’emblée en précisant que rien ne va vraiment changer dans le fonctionnement du club. « Le Conseil d’administration a toujours fonctionné en équipe, on est une équipe dirigeante », précise Stéphanie Mérillat. Patrick Stalder se plaît aussi à relever que le duo veut poursuivre une tradition. « On est dans un club où deux familles s’impliquent depuis de nombreuses années voire des décennies ».