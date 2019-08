À la découverte de la Ligue des champions

Ce jeudi 29 août 2019 marque le début d’une nouvelle aventure pour le HC Bienne. Le club « rouge et jaune » va disputer ce soir le tout premier match de son histoire en Ligue des champions de hockey sur glace. Ce sera face aux Norvégiens de Frisk Asker à 19h45 à la Tissot Arena. Le HCB fait partie des cinq clubs suisses engagés dans la phase de groupes. « Je me réjouis d’avoir cette compétition », s’enthousiasme le co-président seelandais Patrick Stalder qui relève que « c’est un challenge » pour son organisation. Il faut gérer une logistique bien différente de celle mise en place pour le championnat de National League. « On va plus loin que Berne et Langnau. Il faut réserver les avions. Il faut arriver sur place avec le matériel au bon moment », détaille Patrick Stalder.