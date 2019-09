Le HC Bienne poursuit son sans-faute

Le HC Bienne signe la passe de trois. Les Seelandais l’ont emporté 3-2 (0-0 2-1 1-1) vendredi en Norvège face à Frisk Asker lors de leur 3e match de groupe en Ligue des champions de hockey sur glace. Les joueurs locaux ont ouvert la marque au retour du premier thé, mais le capitaine Mathieu Tchantré a ramené les « jaune et rouge » à hauteur à la mi-match, avant que Luca Cunti ne permette au HCB de virer en tête avant la deuxième pause. Frisk Asker a toutefois inquiété l’équipe d’Antti Törmänen jusqu’au bout en égalisant à 10 minutes de la sirène finale. C’est finalement Jan Neuenschwander qui a libéré les visiteurs dans les derniers instants de la partie. Le HCB reste invaincu et prend la tête du groupe A, avec trois points de plus que les Autrichiens de Klagenfurt, battus 8-3 sur la glace des Finlandais de Tappara Tempere. /emu