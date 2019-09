Rajeuni et qualifié

Le HC Bienne assure l’essentiel. Il s’est qualifié mercredi soir pour les 8es de finale de la Coupe de Suisse de hockey sur glace. Les Seelandais sont allés battre Huttwil 4-1 avec une formation largement remaniée. Privé de Rathgeb, Brunner, Fuchs, Hügli, Kohler et Riat (blessés), et laissant au repos Hiller, Salmela, Cunti, Rajala et Tschantré (ménagés), Antti Törmänen a fait confiance à la jeunesse.

Les pensionnaires de National League ont été surpris d’entrée, après 29’’, par l’équipe de MySports League. Ils ont attendu la 13e et un power-play pour égaliser grâce à Samuel Kreis. Stefan Ulmer (22e), Peter Schneider (44e) et Anton Gustafsson (57e à 4 contre 5) ont permis au HCB d’assurer sa présence au prochain tour. Les 8es de finale se joueront le dimanche 20 octobre. /msc