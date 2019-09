Toni Rajala lance le HC Bienne

Après des débuts réussis en Ligue des Champions, le HC Bienne s’est également offert une entame de championnat triomphante. Les Seelandais ont dominé Fribourg-Gottéron 3-1 vendredi soir à la Tissot Arena pour l’ouverture du championnat de National League. Les trois premiers points de l’exercice ont été offerts par Toni Rajala, auteur d’un triplé.





Rajala débloque le jeu...



Si Bienne s’est procuré les meilleures occasions lors du premier tiers conclu sur un score nul et vierge, il a fallu attendre la mi-match pour voir le génial attaquant finlandais débloquer la situation. Servi par Marc-Antoine Pouliot, le champion du monde a décoché un tir croisé surpuissant qui a cloué le portier Fribourgeois Reto Berra (33e). Un chef-d’œuvre. Le HCB semblait alors maîtriser les débats avec une volonté de jeu rapide déjà bien affichée.





... set et match



Mais une petite bévue de Jonas Hiller a remis les Dragons dans le match en début de troisième tiers, trompé par un tir de Samuel Walser qui lui file sous le bras (42e). Mais Toni Rajala en avait décidé autrement et trompait à nouveau Reto Berra deux minutes plus tard d’un joli coup de poignet plein axe à mi-distance (44e). Le surnombre tenté par Fribourg en fin de match était à nouveau sanctionné par l’attaquant finlandais dans le but vide (60e). Il portera déjà le casque de top-scoreur de son équipe dès la deuxième journée ce samedi à Genève. /jpi