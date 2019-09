Un appétit toujours plus gros

Après la Ligue des Champions en apéritif, le HC Bienne passe à table avec la reprise de la National League de hockey sur glace ce vendredi soir. Pour son premier match, les Seelandais reçoivent Fribourg-Gottéron à 19h45 à La Tissot Arena, un adversaire qui les a battus cinq fois en six confrontations la saison dernière. Toujours est-il que le HC Bienne suscite toujours plus d’attente après deux superbes saisons conclues par deux demi-finales de play-off. « On veut toujours faire mieux que l’année précédente », lâche le défenseur Kevin Fey. Faire mieux qu’une demie perdue lors de l’ultime acte 7 face au CP Berne, cela signifie tout simplement aller en finale, voire jouer le titre ! « L’équipe sur le papier est peut-être meilleure que l’an dernier, maintenant il faudra transposer tout ça sur la glace. Ce sera une bonne saison… et j’espère que l’on jouera le titre en fin d'exercice », place malicieusement le néo champion du monde Toni Rajala, mis en appétit par le titre décroché avec la Finlande au printemps dernier en Slovaquie.





Une identité encore plus joueuse

La direction compte notamment sur un recrutement malin et ambitieux pour tenter de franchir un nouveau cap cette année. L’ex-espoir Yannick Rathgeb veut se relancer après une courte aventure américaine d’une saison aux South Tigers de Bridgeport en AHL. Les deux anciens compères de Lugano Stefan Ulmer et Luca Cunti apporteront leur expérience, tout comme le Suédois à licence suisse Anton Gustafsson arrivé de Langnau. Enfin, l’attaquant international autrichien Peter Schneider suscite également beaucoup d’attente. « Ce sont des joueurs intelligents et bons manieurs de puck. Le hockey a changé, je l’ai constaté aussi en allant voir des matches en Amérique du Nord, on ne met plus des check à tout-va et tout devient basé sur la vitesse », éclaire le manager général Martin Steinegger. Vous l’aurez compris, le HC Bienne, déjà loué pour son beau jeu les deux dernières saisons, affichera un profil encore plus joueur.





Une infirmerie bien (trop) remplie

« Mais sur ce début de saison, on tentera de survivre », souffle encore Martin Steinegger en référence à l’infirmerie qui s’est copieusement garnie ces dernières semaines. Damien Brunner est absent pour trois mois en raison d’une fracture au poignet, Jason Fuchs souffre d’une coupure au cou, Michaël Hügli n’est pas encore suffisamment remis de son opération au genou tandis que le jeune Gilian Kohler souffre d’une fracture aux côtes. Egalement touchés ces derniers jours, Beat Forster (douleurs aux genoux) et Yannick Rathgeb (inflammation au poignet) devrait tenir leur place. « Sauf s’ils se coincent les doigts dans une porte », ironise encore le manager général du HCB qui assure ne jamais avoir vu une telle hécatombe en début de saison. /jpi