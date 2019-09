Le HC Bienne perd ses permiers points

Le HC Bienne concède sa première défaite de la saison. Le club de hockey sur glace “rouge et jaune” a été battu, mardi à la Tissot Arena, par Rapperswil-Jona Lakers 1-0 après prolongations lors de la troisième journée de National League. Les Seelandais ont semblé à court d’énergie et ont manqué de réalisme devant le but adverse.





Rapperswil a sorti les muscles

Durant les premières minutes, le HC Bienne a été incapable de répondre au défi physique proposé par les Saint-Gallois. Ces derniers ont remporté tous les duels et se sont procurés les plus grosses occasions. Heureusement pour la troupe d’Antti Törmänen, Jonas Hiller veillait au grain et a conservé sa cage inviolée. Ses nombreuses parades ont permis à Bienne de sortir peu à peu la tête de l’eau et de se créer quelques opportunités. Cependant, les deux équipes ont rejoint les vestiaires sur le score de 0-0 après 20 minutes de jeu. Dans le deuxième tiers, les Biennois ont profité de l’indiscipline de Rapperswil pour se procurer quelques situations intéressantes, mais ils se sont heurtés au portier saint-gallois Melvin Nyffeler lui aussi en état de grâce. Le HCB aurait pu ouvrir la marque si la déviation de Mathieu Tschantré n’avait pas trouvé le poteau en fin de deuxième période. Finalement, aucune des équipes n’a réussi à faire trembler les filets après 40 minutes.



Un manque criant de réalisme

Le troisième tiers-temps est parti sur les mêmes bases que la fin de la deuxième période. Cependant, il a manqué à la troupe d’Antti Törmänen l’instinct de tueur devant le filet pour que cette dernière ouvre le score. La fin du match a été plus équilibrée mais aucune équipe n’a été capable de marquer dans le temps règlementaire. Le HCB a commencé la prolongation avec un homme de plus sur la glace, mais là encore il a manqué de réalisme et a laissé passer sa chance. À la 62e minute, le fantasque attaquant tchèque de Rapperswil Roman Cervenka s’est offert un superbe slalom dans la défense seelandaise avant de tromper Jonas Hiller.

Au classement, le HC Bienne reste leader de National League avec un point d’avance sur son dauphin Berne, mais avec également un match de plus. Le derby bernois de vendredi à la PostFinance Arena fera donc office de choc au sommet entre les deux équipes. /dpi