« Je veux gagner tous les matches ». Michaël Neininger ne cache pas ses ambitions à l’aube d’un nouveau championnat de 1re ligue. L’entraîneur du HC St-Imier entend faire progresser encore son groupe pour sa 4e saison à la tête des Bats. « Je sais que ce n’est pas possible de tout remporter, mais on part avec l’idée de vouloir se présenter à chaque match pour le gagner », glisse le technicien imérien. Son HCSI entame son championnat samedi à 18h à domicile face à Saastal. Un hiver qui devrait faire grimper le club de la Clientis Arena dans le haut de la hiérarchie. « Je veux finir dans le top 3 », lâche Michaël Neininger. « Il faut être exigeant et avoir des objectifs élevés », poursuit-il.





Des renforts de taille

Le HC St-Imier a pu s’offrir les services de joueurs d’expérience cet été avec les arrivées des défenseurs Anthony Tomat et Raphaël Erb (qui se remet d’une blessure au genou, retour au jeu pour mi-novembre) et de l’attaquant Jérôme Bonnet. Que ce soit en 1re ligue pour le premier ou en Swiss League pour les deux suivants, ces trois hommes sont des habitués des patinoires du pays et doivent apporter « de la stabilité dans le vestiaire et un encadrement pour les jeunes », relève l’ancien buteur du HC La Chaux-de-Fonds. Ces transferts ne modifieront pas en profondeur le style de jeu du HCSI. « Ce sera sensiblement la même chose que les années précédentes, mais j’essaie d’apporter un peu plus d’éléments dans notre jeu », détaille Michaël Neininger. Il avoue avoir notamment travaillé le jeu défensif et de nouvelles sorties de zone. /msc