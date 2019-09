Bienne s’en sort encore aux tirs aux buts

La tournée des voisins rimait ce week-end avec les exploits des gardiens. Après un Jonas Hiller stratosphérique à Berne vendredi soir, c’est Elien Paupe qui a permis au HC Bienne d’arracher samedi deux points dans le derby en l’emportant 3-2 contre Langnau. Lors de l’ultime séance des tirs aux buts, le gardien seelandais n’a pas laissé la moindre ouverture aux tireurs emmentalois. En revanche, un coup de canon de Toni Rajala et un coup de génie de Peter Schneider ont permis au HCB de rafler la mise pour la deuxième fois en deux jours dans cet exercice si particulier... et de conserver sa place de leader de National League !





Le HC Bienne peu inspiré



Mais que ce fut dur. Parfois laborieux, comme ce premier tiers au cours duquel les Biennois ont été bousculés. Une domination que Langnau a logiquement concrétisée en ouvrant le score sur une subtile déviation de Benjamin Neukom suite à un tir d’Andrea Glauser (8e). Brouillon et en manque d’inspiration offensive, le HC Bienne s’est ensuite fait asphyxier en infériorité numérique au retour des vestiaires. Ben Maxwell, parfaitement décalé au deuxième poteau par Yannick Blaser, a doublé la mise (25e). Si les Seelandais ont rapidement réduit l’écart grâce à Marc-Antoine Pouliot et une mauvaise appréciation du portier des Tigers (27e), ils ont ensuite vendangé plusieurs situations de supériorité numérique (9 minutes et 53 secondes au total). Peter Schneider pensait avoir débloqué le power-play biennois, mais son but a été invalidé après consultation de la vidéo en raison d'un contact de Jason Fuchs sur le gardien.







Le chantier urgent du power-play



Un missile de Yannick Rathgeb venu du côté droit a finalement transpercé, avec un brin de réussite, le but d’un Damiano Ciacco pas exempt de tout reproche (48e). Elien Paupe a finalement endossé le costume du héros après un dernier power-play raté en prolongation. Depuis l'ouverture du championnat, le HCB n’a inscrit qu’un but pour 20 situations de supériorité numérique (35’18’’). C’est dire la marge de progression que possède encore la troupe d’Antti Törmänen. /jpi