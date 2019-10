Bienne explose dans le dernier tiers à Zurich

Le HC Bienne a concédé mardi soir sa troisième défaite consécutive en National League de hockey sur glace. Privés de cinq joueurs (Rathgeb, Ulmer, Künzle, Brunner, Lüthi), les Seelandais se sont inclinés 5-2 au Hallenstadion face aux ZSC Lions après avoir pourtant mené deux fois au score. Marc-Antoine Pouliot a confirmé dès la 5e minute que le power-play biennois avait retrouvé des couleurs en ouvrant le score. Toni Rajala a encore démontré toute sa classe dans l’exercice du penalty à la 26e (mais nettement plus discret dans le jeu) après une faute sur Mathieu Tschantré, accroché alors qu’il partait défier seul Lukas Flüeler.





Zurich revient deux fois

Mais les Zurichois sont revenus à chaque fois au score malgré des signes évidents de fébrilité défensive. L’ex-Biennois Marco Pedretti a d’abord ramené les deux équipes à 1-1 juste avant la fin du premier tiers et Pius Suter a conclu un superbe travail de Garrett Roe pour signer le 2-2 à la mi match. Un deuxième tiers au cours duquel le HCB a été acculé sur son but et a essuyé 19 tirs cadrés… pour un seul adressé sur la cage zurichoise !





Bienne paye cher ses pénalités

Revenus des vestiaires avec d’autres intentions, les Seelandais ont eu leur chance en début de dernier tiers. Mais le troisième but des ZSC Lions signé Denis Hollenstein à la 50e a sonné le début de la débâcle. Bêtement pénalisé, le HC Bienne a ensuite concédé un missile de Fredrik Pettersson (53e) en infériorité numérique avant de laisser Raphael Prassl marquer dans le but vide dans les dernières secondes (60e).





Zurich rouleau compresseur et nouveau leader

Le HC Bienne reste troisième du classement mais ne compte plus qu’un point sur Zoug qui a joué un match de moins. Zurich en profite pour prendre les commandes du championnat et engrange là sa quatrième victoire de suite. Les ZSC Lions viennent, en outre, d’inscrire la bagatelle de 20 buts en quatre matches. Les Biennois n’ont que trois jours pour s’en remettre avant la réception de Lausanne dès vendredi soir. /jpi