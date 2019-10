Le HC Bienne confirme son regain de forme. Après sa victoire acquise vendredi contre Lausanne, le club de hockey sur glace « rouge et jaune » s’est imposé, samedi soir à la Bossard Arena, contre Zoug 3-2 après les tirs au but en National League. Le HCB a fait preuve d’un remarquable état d’esprit pour venir à bout de la formation de Suisse centrale.

Bienne s’est accroché

Durant le premier tiers, Bienne a été dominé par Zoug et a semblé à court d’énergie. La faute peut-être à l’enchaînement des matches côté Seelandais. Toujours est-il que le HCB a pu rentrer aux vestiaires sur le score de 0-0 après 20 minutes grâce aux prouesses de Jonas Hiller et à une rigueur défensive retrouvée. Zoug a finalement trouvé la faille 31 secondes après le début de la deuxième période grâce à un solo de Gregory Hoffman. La troupe d’Antti Törmänen ne s’est pas démontée et a recollé au score en inscrivant le 1-1 trois minutes plus tard grâce à Damien Riat, magnifiquement servi par Luca Cunti. Zoug a alors repris le match en main et a pris l’avantage à la 28e minute en power-play sur un but plein d’opportunisme de Jan Kovar. Cette réussite n’a nullement fait douter le HC Bienne qui a pu égaliser 30 secondes plus tard au terme d’une superbe combinaison conclue par Toni Rajala. Le score de 2-2 est resté inchangé jusqu’à la deuxième sirène.





Le show Yannick Rathgeb

Le score n’a pas bougé durant la troisième période et la prolongation. Zoug a certes dominé les débats, mais s’est heurté à un Jonas Hiller en état de grâce et à une défense seelandaise à son affaire. De plus, le HC Bienne a pu compter sur un très bon box-play pour dégoûter les fines gâchettes zougoises. C’est finalement aux tirs au but que la troupe d’Antti Törmänen s’est imposé. Yannick Rathgeb a inscrit ses deux essais alors que côté zougois seul Oscar Lindberg a trouvé la faille.

Au classement, Bienne est deuxième de National League à égalité avec le leader Zurich, mais avec un match de plus. Les Seelandais ont désormais jusqu’à vendredi pour recharger leurs batteries avant d’aller défier Fribourg-Gottéron. /dpi