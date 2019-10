Le HC St-Imier marque un bon coup

Le HC St-Imier n’a pas tremblé devant son poursuivant. Il a dominé Adelboden 5-3 (1-1, 3-0, 1-2) samedi à la maison pour le compte du championnat de 1re ligue de hockey. Le HCSI s’est imposé notamment grâce à un bon 2e tiers où ils ont inscrit trois buts. Les réussites imériennes sont les œuvres de Yoan Vallat (10e et 36e), Jérome Bonnet (38e et 39e) et Quentin Pecaut (60e). Grâce à cette victoire le HC St-Imier figure au deuxième rang avec 1 point de retard sur le leader, Université Neuchâtel. /lge