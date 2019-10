Le HC Bienne renverse Ambri-Piotta et file en quarts !

L’aventure continue pour le HC Bienne. Le club de hockey sur glace seelandais s’est imposé sur le fil dimanche après-midi à la Tissot Arena contre Ambri-Piotta 4-3 après prolongation en 8e de finale de la Coupe de Suisse. Moribonde durant 50 minutes, la troupe d’Antti Törmänen a fini la rencontre en fanfare porté par un Mike Künzle en état de grâce.





La machine a eu de la peine à s’allumer

Il ne fallait pas arriver en retard dimanche après-midi à la Tissot Arena. Le HC Bienne a ouvert le score après seulement une minute de jeu grâce à un but plein d’opportunisme de Mike Künzle. Malheureusement pour la troupe d’Antti Törmänen, Ambri pouvait inscrire le 1-1 quelques secondes plus tard sur un joli numéro de Brian Flynn. Après ce début canon, les débats ont perdu en intensité et les Tessinois ont tiré leur épingle du jeu. Ils ont pu prendre l’avantage peu après la moitié du premier tiers grâce à un splendide solo de Johnny Kneubuehler. La deuxième période a été du même acabit que la majeure partie du premier tiers-temps. Ambri a mis en en place un jeu physique et a rudoyé le HCB. La troupe de Luca Cereda a même profité de l’indiscipline des « rouge et jaune » pour inscrire le 3-1 à la 22e minute en power-play grâce à Robert Sabolic. Le score est resté le même jusqu’à la deuxième sirène.

Une fin de match époustouflante

Après dix minutes de jeu dans l’ultime période, pas grand monde ne voyait Bienne revenir. Cependant, les Seelandais ont mis les bouchées doubles et ont réduit l’écart à la 53e grâce à Jason Fuchs. Cinq minutes plus tard, Mike Künzle remettait les deux équipes à égalité à la grande joie du public présent à la Tissot Arena. En prolongation, le festival Mike Künzle a continué et ce dernier n’a eu besoin que d’un peu plus d’une minute pour donner la victoire à son équipe et inscrire un triplé.

Avec cette victoire, le HC Bienne accède aux quarts de finale de la Coupe de Suisse. Pour l’instant, son adversaire est encore inconnu. La prochaine échéance pour les hommes d’Antti Törmänen, ça sera mardi avec un déplacement du côté de Rapperswil dans le cadre du championnat de National League. /dpi