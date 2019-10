« Berne nous regarde autrement »

C’est jour de derby du côté de la Tissot Arena. Le HC Bienne se frotte au CP Berne à 19h45 en National League de hockey sur glace. La rencontre va se jouer à guichets fermés, preuve de l’engouement qui existe autour de ce derby. Elle est à vivre sur RJB en direct dès 19h30.

Le club de la capitale est bien souvent vu comme le grand frère du HC Bienne. Mais peut-on toujours parler ainsi alors que la formation « rouge et jaune » a pris place dans le haut de la hiérarchie depuis l’été 2017 ? « Berne reste une grosse équipe », clame d’entrée Kevin Fey. Le défenseur relève surtout la nouvelle dimension prise par son HCB. Il voit aussi un changement du côté de la capitale. « Berne nous regarde un peu autrement que dans le temps. Ils sont plus concentrés qu’il y a quelques années quand ils jouent contre nous. C’est encore plus difficile de les battre ». Le derby est lancé. /msc