Rajala fait chavirer Bienne de bonheur

Le HC Bienne a repris sa marche en avant de la plus belle des manières en National League ce vendredi soir. Après deux défaites de rang, dont une débandade mardi à Rapperswil, les Seelandais ont parfaitement réagi et renoué avec le succès en battant le CP Berne 3-2 à la Tissot Arena au terme d’un derby qui a tenu toutes ses promesses. Le HCB conforte sa deuxième place au classement et compte à nouveau trois points d’avance sur le 3e Genève.





Rajala, le retour du roi



Il ne restait que 17 secondes lorsque Toni Rajala a déclenché côté gauche un de ces terribles « slap-shot » dont il a le secret.Son coup de fusil s’est logé dans la lucarne droite de Niklas Schlegel, faisant exploser par la même occasion une Tissot Arena déjà portée à ébullition par la formidable opposition entre les deux voisins bernois. Un retour en grâce pour l'attaquant finlandais, lui qui n'avait plus marqué en championnat à domicile depuis la première journée. Malgré un nombre de tirs somme toute modeste (29-25 en faveur de Berne), le champion en titre et le demi-finaliste de l’an dernier se sont livrés un mano a mano d’une belle intensité et au suspense haletant.