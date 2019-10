Le HC St-Imier garde la tête

Le HC St-Imier continue sur sa lancée. Les hockeyeurs imériens ont dominé le Genève-Servette HC II 6-3 (2-2, 2-1, 2-0) samedi soir à domicile en 1re ligue. Les Bats ont tremblé jusqu’au bout dans cette rencontre. Loïc Pecaut (2e), Jérôme Bonnet (20e), Stéphane Morin (24e) et Jonathan Ast (37e) ont permis au HCSI de mener d’une longueur à l’entame du dernier tiers. Les Imériens ont dû ensuite attendre les deux dernières minutes de la partie pour se mettre définitivement à l’abri. Robin Fuchs, puis Quentin Pecaut ont profité du filet désert pour inscrire les 5e et 6e réussites de leur équipe.

Le HCSI reste 1er, avec 18 points et six longueurs d’avance sur son dauphin, le HC Université Neuchâtel, mais avec deux matches joués en plus. /tri