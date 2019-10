Le HC Bienne battu aux tirs au but

Répétition générale manquée pour le HC Bienne lundi soir à la patinoire de l’Ilfis contre le SC Langnau. Vingt-quatre heures avant de recevoir le leader du championnat de National League – Les Zurich Lions - ce mardi soir à la Tissot Arena, le club seelandais disposait d’une bonne occasion de se mettre en jambes face à un adversaire moins huppé. Et bien, c’est raté ! Le HC Bienne s’est incliné 3-2 aux tirs au but. En réalité, il ne méritait pas de l’emporter face à une formation plus volontaire.

Les Biennois sont déjà mal rentrés dans le match en enregistrant deux pénalités mineures successives dès le début de la partie. Si la troupe d’Heinz Ehlers n’a pas su en profiter, elle est toutefois parvenue à ouvrir la marque à la 13e minute de jeu grâce à Pascal Berger, bien servi par Christopher DiDomenico et laissé étrangement seul devant le gardien Jonas Hiller. Marc-Antoine Pouillot profitait d’un puck repoussé par le portier Ivars Punnenovs pour égaliser avant la pause. Une étincelle dans la grisaille, parce que lundi soir, le HCB Bienne n’a jamais vraiment fait mine de pouvoir passer l’épaule.

Les Emmentalois sont ainsi parvenus à reprendre l’avantage par DiDomenico à un quart d’heure de la fin, avant que Damien Riat ne crucifie le portier adverse, d’un tir pris de la ligne bleue, à cinq contre quatre. Il restait moins de cinq minutes à jouer et c'était deux partout. Mais comme la prolongation n’a débouché sur rien de concret, l’affaire s’est réglée aux tirs au but. Les Emmentalois ont réussi avec maestro a transformé leurs trois premiers essais aux dépens de Biennois bien plus maladroits.

Les joueurs d’Antti Törmänen n’auront pas le temps de gamberger à la suite de cet échec, ils rejouent déjà ce mardi soir contre le leader du championnat, les Zurich Lions. Il s'agit d'un match au sommet entre le premier et le deuxième du classement et aussi d'une bonne occasion de se racheter à condition aussi de mettre plus d’énergie dans la partie que face à Langnau. /mne