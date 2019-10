Quatre Biennois avec la Nati

Patrick Fischer fait appel à quatre joueurs du HC Bienne pour disputer la Deutschland Cup. Les défenseurs Samuel Kreis et Yannick Rathgeb et les attaquants Jason Fuchs et Damien Riat ont été retenus dans la sélection dévoilée ce mercredi. Ils porteront le maillot de l’équipe de Suisse de hockey sur glace la semaine prochaine en Allemagne. La Nati affrontera la Slovaquie, l’Allemagne et la Russie.

Le sélectionneur Patrick Fischer a convoqué cinq néophytes pour ce rendez-vous. Il s’agit du gardien Melvin Nyffeler, des défenseurs Dominik Egli et Simon Le Coultre et des attaquants Guillaume Maillard et Tyler Moy. /comm-msc