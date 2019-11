La bonne affaire du HC St-Imier

Le HC St-Imier caracole en tête du championnat de 1re ligue. Les Bats se sont imposés face à Yverdon-les-Bains 4-1 (1-0 2-0 1-1) samedi soir à domicile. Face aux Vaudois, les Imériens ont pris les devants dans le premier tiers, grâce à Quentin Pecaut (17e). Jonathan Ast (29e) et Jérôme Bonnet (37e) ont ensuite permis à leur équipe de prendre trois longueurs d’avance. La réduction de l’écart des visiteurs est intervenue à cinq minutes du terme de la partie, avant que Jérôme Bonnet inscrive une quatrième réussite dans la cage vide à 51 secondes de la sirène finale. Le HCSI prend les commandes du championnat avec un point d’avance sur Franches-Montagnes, mais avec un match disputé de plus, et trois longueurs sur leur adversaire du jour et sur Université Neuchâtel. /tri