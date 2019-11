Le HC Bienne pris dans les griffes du Lion

Le HC Bienne est tombé sur plus fort que lui samedi soir lors du choc au sommet du championnat de National League de hockey sur glace. Les Seelandais se sont inclinés 3-1 contre Zurich au Hallenstadion. Les Lions ont ainsi conforté leur place de leader, avec désormais cinq points d’avance sur leur adversaire du soir, toujours deuxième au classement.

Cette rencontre s’est déroulée sur un rythme soutenu et a vu les Zurichois dominer dans l’ensemble. Très bien organisés et exerçant un pressing constant, les hommes de Rikard Grönborg ont parfaitement contenu les Biennois lorsque ceux-ci tentaient de mettre le nez à la fenêtre. Le regret des « rouge et jaune » sera finalement d’avoir encaissé les deux premiers buts du match lors de leurs temps fort. L’ouverture du score de Roe est notamment survenue alors que le HCB évoluait avec un homme de plus sur la glace.

Alors que le « Z » avait la maîtrise, Bienne a rallumé la flamme de l’espoir à la 53e grâce à Pouliot. Insuffisant toutefois pour troubler la quiétude des maîtres de céans, qui ont enfoncé le clou trois minutes plus tard. Sans avoir démérité, l’équipe d’Antti Törmënen a donc dû s’avouer vaincue sans qu’il n’y ait grand-chose à redire. /rch