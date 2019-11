Jan Neuenschwander ne patinera plus pour le HC Bienne la saison prochaine. Il rejoindra les rangs du CP Berne pour deux ans, a annoncé le club de National League de hockey sur glace ce lundi. L’attaquant de 26 ans évolue avec Bienne depuis mai 2016 et son contrat avec le club seelandais court jusqu’au printemps prochain. Il a cumulé 1 but, 1 assist et 2 points avec le HCB cette saison. /comm-mmi