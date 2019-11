La classe biberon du HC Bienne file en demi-finale de la Coupe de Suisse

Le HC Bienne se hisse dans le dernier carré. Le club de hockey sur glace « rouge et jaune » a battu sur le fil lundi à la Tissot Arena les SC Langnau Tigers lors des quarts de finale de la Coupe de Suisse. Le HCB a pu compter sur sa relève très en verve pour se qualifier.







La jeunesse au service du HC Bienne



Pour ce match, Antti Törmänen a dû composer avec pas moins de neuf titulaires blessés! De plus, il avait choisi de laisser au repos Beat Forster et Mike Künzle. C’est donc la jeune garde du HC Bienne qui est montée sur la glace pour défier les Tigres emmentalois. L'équipe biennoise a très bien débuté la rencontre et les Seelandais ont pris les devants dès la troisième minute après un tir vicieux d’Anssi Salmela. Malheureusement pour le HCB, la jeunesse est aussi synonyme d’inexpérience et lorsque Roman Karaffa a naïvement écopé de quatre minutes de pénalité, Chris DiDomenico ne s’est pas fait prier pour remettre les deux équipes à égalité après huit minutes de jeu. La relève est certes naïve, mais elle possède une fougue sans pareille. C’est ce qu’a rappelé Gilian Kohler à Langnau cinq minutes après le début de la deuxième période en inscrivant le 2-1 d’un tir aussi précis que puissant. Cependant, les Emmentalois n’ont rien lâché et sont revenus pour la deuxième fois de la soirée au score grâce à Benjamin Neukom à la 35e minute.