Le HC Bienne arrache la victoire au bout du suspense

Le HC Bienne a refait le coup à Zoug ! Déjà vainqueurs à la Bossard Arena aux tirs au but le 5 octobre, les Seelandais se sont à nouveau imposés en Suisse centrale jeudi soir 4-3 après prolongation. Luca Cunti a délivré les siens à la dernière minute de la prolongation à l’issue d’un raid solitaire. Le HCB revient provisoirement à trois points du leader Zurich qui compte cependant deux matches de moins.





Deux points et des regrets



Si l’emporter à Zoug consiste toujours en une belle performance, les Seelandais peuvent néanmoins regretter d’avoir été poussés en prolongation. Alors qu’ils menaient 3-2 depuis la 10e minute de jeu, ils n’ont pas su exploiter les quatre supériorités numériques consécutives offertes par leur adversaire. Pire, c’est à 4 contre 5, sur une bévue de David Ullström à la relance, que Dario Simion a égalisé à 3-3 à la 35e. Heureusement, les Zougois n’ont pas profité non plus des trois pénalités biennoises durant un dernier tiers tendu et animé même si le score n’a pas bougé.





Bienne a su tirer parti des 10 premières minutes débridées



Même privé de Kevin Fey (fracture du doigt) et de son capitaine Mathieu Tschantré (malade), le HC Bienne a eu le mérite de resserrer sa défense et de garder la tête froide après dix premières minutes complètement débridées ! Yannick Rathgeb (4e) puis Mike Künzle en power-play (8e) ont tiré parti de la fébrilité du jeune Luca Hollenstein (19 ans) dans les buts pour répondre successivement aux buts de Raphael Diaz (3e) et Livio Langenegger (6e). Toni Rajala (10e) avait ensuite fait taire la Bossard Arena en étant à la conclusion d’un magnifique mouvement à trois avec Rathgeb (énorme hier soir, un but et deux assists) et Pouliot. « Je pense qu’on mérite quand même les deux points, on a bien réagi après le premier tiers », a relevé l’attaquant Jason Fuchs à l’issue du match. Les Seelandais tenteront d’enchaîner dimanche avec la réception de Rapperswil, équipe qui a déjà battu Bienne deux fois cette saison. /jpi