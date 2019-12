Kessler retourne à Davos pour mieux revenir la saison prochaine

Tino Kessler rejoint Davos dès ce mardi… mais pour mieux revenir au HC Bienne la saison prochaine ! L’attaquant terminera la saison de National League avec le club grison d’où il était arrivé en prêt mi-octobre pour pallier les nombreuses blessures. Il a, en revanche, signé un contrat pour les deux prochaines années avec le HCB et réintégrera l’effectif seelandais pour la saison 2020-2021, indique le club via un communiqué. Tino Kessler a distribué 5 assists en 14 matches de National League sous le maillot biennois et a inscrit un but en quatre rencontres de Ligue des Champions. /comm+jpi