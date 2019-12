Le HC St-Imier passe à côté du derby

Le leader était trop fort pour le HC St-Imier. Les protégés de Michaël Neininger ont subi la loi de Franches-Montagnes 4-0 jeudi soir à Saignelégier en 1re ligue de hockey sur glace. Le score aurait pu être bien plus sévère tant le HCSI a été dominé. Les Imériens restent muets pour la 1re fois de la saison. Ils perdent un rang au classement et rétrogradent à la 4e place. Les Bats sont à trois points du 2e, Adelboden, avec un match de moins au compteur et ont une unité d’avance sur le 6e, Vallée de Joux.





Le match plié en 20’’

Les joueurs du HCSI n’ont jamais vraiment su entrer dans leur match. Leurs adversaires se sont montrés les plus entreprenants sur la glace franc-montagnarde. Si les Bats ont tenu jusqu’à la 19e avant de concéder l’ouverture du score, ils ont bien souvent été acculés dans leur camp de défense. Ils ont vu le leader classer l’affaire en l’espace de 20’’ dans la deuxième période avec des buts aux 25e et 26e minutes de jeu. Et St-Imier n’a pas profité, dans la foulée, de 2’ pleines de double supériorité numérique pour revenir dans le match. Frustrés, les Imériens n’ont jamais su inverser la tendance. /msc