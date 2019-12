David Prysi face au HC Ajoie

David Prysi va vivre un dimanche bien particulier. Le défenseur disputera la demi-finale de Coupe de Suisse avec le HC Bienne sur la glace du HC Ajoie. Le hockeyeur a été rappelé par le club de National League pour compenser l’absence de Kevin Fey, blessé (en consultant sur RJB en direct dès 17h15), et la mise au repos d’Anssi Salmela. Il évoluera ainsi face à ses habituels coéquipiers. David Prysi est en effet aligné en Swiss League avec le HC Ajoie depuis le début du championnat. Il a joué 26 matches avec la formation jurassienne (24 de Swiss League et deux de Coupe) et six avec l’équipe biennoise (quatre de Ligue des champions et deux de Coupe). /msc