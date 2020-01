Le HC Bienne perd sans avoir été mené

Le HC Bienne reste maudit dans le championnat de National League de hockey sur glace. Les hommes d’Antti Törmänen ont courbé l’échine devant Lausanne 5-4 après les tirs au but vendredi soir à la Tissot Arena. Le bilan négatif est désormais le suivant : sept défaites d’affilée en championnat et même neuf si l’on ajoute la Coupe de Suisse et la Ligue des Champions.

Les Seelandais peuvent une nouvelle fois se sentir frustrés. D’abord parce qu’ils ont été battus sans jamais avoir été menés au score par les Vaudois. Ensuite parce qu’ils ont livré un meilleur match que leurs adversaires. Enfin parce qu’ils ont adressé 30 tirs cadrés aux gardiens du LHC contre 19 tirs des Lions. De quoi s’arracher les cheveux !





Le hat-trick de Mike Künzle

La partie a pourtant démarré de manière idéale pour le HCB, qui menait logiquement 2-0 à la première sirène. Dans le deuxième tiers, le match s’est emballé et est devenu complètement fou : cinq buts ont été marqué en moins de sept minutes ! Bienne est rentré au vestiaire en tenant toujours la corde (4-3). Mike Künzle était passé par là en trouvant la faille à trois reprises. Lausanne a alors changé son gardien, ce qui allait être un tournant puisque Stephan n’allait pas encaisser le moindre goal par la suite. Le LHC a égalisé d’entrée dans le dernier « vingt », puis plus rien n’a été marqué. La prolongation n’a rien donné, et c’est donc aux tirs au but que l’issue de la rencontre s’est jouée. A ce petit jeu, les Lions l’ont emporté 2-1.

Le HC Bienne aura une nouvelle chance de rebondir ce dimanche déjà lors d’un long déplacement qu’il l’emmènera à Davos. L’équipe l’a dit : elle compte emmener dans ses bagages les bonnes choses montrées contre Lausanne. Suffisant ? Réponse dans la cathédrale grisonne… /rch